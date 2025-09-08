L’amarezza dell’allenatore:: "Un campanello d’allarme"

Roberto Vagnoni cerca di contenere la sua gioia ma si vede lontano un miglio la soddisfazione per la prova della sua squadra e le prodezze del bomber: "Il primo gol credo che abbia aperto davvero la gara ed ha tirato fuori questa rete dal nulla, ci ha dato entusiasmo e da quel momento abbiamo cominciato a giocare bene, come sappiamo. All’inizio la Recanatese era entrata in campo con molto entusiasmo, faceva girare la palla molto velocemente anche se noi comunque eravamo compatti. Adesso sembra tutto semplice ma è stato un match complessi". Fermi i vostri meriti si aspettava qualcosa di diverso dai vostri avversari? "Forse mi attendevo che tutti questi acquisti in settimana fossero schierati subito anche per quanto visto contro la Maceratese in Coppa. La Recanatese ha invece schierato la stessa difesa ma ribadisco che dopo il nostro vantaggio siamo stati bravi a metterli in difficoltà. Dove vogliamo arrivare? Vogliamo fare meglio dello scorso anno quando ci siamo salvati ai playout e dunque, se devo indicare un obiettivo è quello di guadagnare la tranquillità il prima possibile".

Lucida l’analisi di Mirko Savini, allenatore della Recanatese partendo dalle 4 reti nuovamente subite: "Anzitutto ci dispiace, per noi e per il pubblico ed è indubbiamente un campanello di allarme. Fino al 38’ era stata una gara giocata bene da parte nostra poi purtroppo l’episodio del gol subito da fallo laterale ha inciso. Dobbiamo capire e pure in fretta che i dettagli fanno la differenza".

Si è visto qualcosa di non disprezzabile nel secondo tempo con i nuovi innesti, in primis Chiarella e Capanni, oltre al fatto che i giochi potevano riaprirsi se Lovotti non avesse fallito un gol fatto: "Sappiamo che gli ultimi arrivi stanno portando della qualità, in un gruppo che aveva già delle doti però non basta. E’ evidente che si deve fare di più, perciò c’è da lavorare a testa bassa. Lo sapevamo perché nel nostro gruppo ci sono venti nuovi ragazzi però, al netto di questo non possiamo permetterci certe cose e non perdere lucidità".

Lavorare sui dettagli e sul morale visto che, ovviamente il clima adesso è depresso: "Dobbiamo a tutti i costi ripartire, più forti che mai ed ero e resto fiducioso. E’ necessario prepararci bene per i prossimi appuntamenti perfettamente consapevoli che i particolari fanno la differenza, nel bene come nel male. Nelle due occasioni ufficiali ci sono andati a sfavore".