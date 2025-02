L’amarezza di Massi:: "Attacchi personali, pronto a dimettermi"

"Durante tutta la seduta ho subìto attacchi personali dalla minoranza, in particolare da Luconi, Tatò e Prioretti, con allusioni alla mia famiglia. È in corso la campagna elettorale di Luconi per le Regionali, la sua candidatura è conclamata. Mi dispiace che gli assessori Lucaroni e Giombetti siano caduti nella sua trappola". È stato il commento ieri, a bocce ferme, del presidente del consiglio Alessandro Massi. "La revoca delle deleghe è un atto del sindaco e c’è scritto quello che ha deciso lui – ha proseguito –. È stata citata la lista, non i nomi delle persone; tra l’altro è formata anche da Luigino Luconi e prima ne faceva parte Giordano Tasselli, che aveva fatto l’accesso agli atti chiedendo chiarimenti su alcune attività legate alle deleghe di Gobbi". Luigino Luconi non ha abbandonato l’aula. "I panni sporchi si lavano in casa – ha aggiunto Massi –. Giombetti mi ha detto che “non ho la dignità politica per parlare di commercio“. Parole che testimoniano disistima e mancanza di fiducia: le supero se sono partite in un momento di rabbia, ma serve un chiarimento. Se il sindaco ritiene che il problema sia io, mi faccio da parte. Anche se ho sempre rispettato il suo programma. Non ho trovato corretto che Giombetti abbia parlato della lettera di Luconi, quando anche noi abbiamo chiesto da tempo un intervento per il commercio. Non ci sono buoni o cattivi, serve gioco di squadra. Manca il rispetto verso il sindaco e le istituzioni, come quando Luconi fa riferimenti al cugino, l’ex sindaco. Fino a settembre prepariamoci al suo show in consiglio."