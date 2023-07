L'ambasciatrice cubana in visita a Matelica, XVII edizione dell'Encuentro Amigos de Partagas

L’ambasciatrice della Repubblica di Cuba in Italia, Mirta Granda Averhoff, si è recata in visita a Matelica per la XVII edizione dell’Encuentro Amigos de Partagas: ad accoglierla l’amministrazione, il presidente del Cigar Club "Don Alejandro Robaina" Francesco Minetti e le autorità civili e militari. "Siamo onorati di ospitarla – ha detto il sindaco Massimo Baldini –; da 17 anni si rinnova l’Encuentro ed ogni anno rinnoviamo il legame di amicizia e collaborazione tra Matelica e Cuba: ancora una volta voglio ringraziare il popolo cubano per il sostegno nei giorni più difficili della diffusione del Covid". L’incontro è avvenuto al Teatro Piermarini: "Il luogo in cui ci troviamo – ha spiegato Baldini – rappresenta uno spaccato della lunga storia di queste terre le cui risorse ancora oggi sostengono l’economia locale grazie a prodotti culturali, tecnologici ed agricoli di grande pregio quali il Verdicchio, il miele, la pasta e gli agroalimentari". L’Encuentro Amigos de Partagas, il secondo evento per importanza in tutto il mondo dedicato al sigaro cubano, ha ricevuto il patrocinio della Regione con l’Atim e Marche Outdoor attraverso le persone di Marco Bruschini ed Alberto Mazzini; presente anche il prefetto Flavio Ferdani.