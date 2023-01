L’ambasciatrice di Panama visita il centro: "Che bello"

"E’ la prima volta che vengo a Civitanova, è una città bellissima. Vi ringrazio per l’accoglienza e sono certa avvieremo una proficua collaborazione". Così Miroslava Rosas Vargas, ambasciatrice di Panama nella Santa Sede, che domenica mattina ha visitato il nostro Comune, accolta dal vice sindaco Claudio Morresi e dai consiglieri comunali Pierpaolo Turchi e Paola Fontana. Con lei c’era anche Salvador Miguel Porcaro, presidente dell’associazione ‘Scoprendo l’Italia’. E’ stato Pierpaolo Turchi a invitare l’ambasciatrice, che era diretta a Monte San Giusto per partecipare alla mostra sui presepi di Andrea Pistolesi, anch’egli partecipe all’incontro. E sotto il loggiato di palazzo Sforza un gruppo di volontari della Fondazione Airc, tra cui la referente cittadina Teresa Biancucci, era intento a vendere arance per l’iniziativa indetta in mille piazze italiane. E’ qui che la stessa Miroslava Rosas Vargas ha acquistato la frutta, testimoniando la propria vicinanza all’associazione che si batte in favore della ricerca contro il cancro.

Francesco Rossetti