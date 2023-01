L’ambientalista Baldini sui fondi per la caccia: "Scelta che lascia forti dubbi di legittimità"

L’ambientalista matelicese Danilo Baldini in qualità di delegato regionale della Lac, la Lega anticaccia, ha protestato contro l’approvazione del pdl 1602022 con il quale la giunta regionale ha destinato maggiori fondi agli 8 Atc regionali, gli ambiti territoriali di caccia. "Lo stanziamento in favore degli Atc – ha dichiarato Baldini – sarà di 1 milione e 776mila euro all’anno, per entrambi gli anni 2023 e 2024, ed è stato già iscritto nel bilancio approvato e quindi è già nella disponibilità degli ambiti territoriali di caccia. La giunta Acquaroli ha addotto come giustificazione per questo significativo aumento di fondi il fatto che gli stessi non sarebbero più in grado di risarcire gli agricoltori per i danni subìti dalla fauna selvatica, una motivazione che non è però suffragata dall’ammontare degli indennizzi effettivamente erogati agli agricoltori negli anni passati. Infatti, ad esempio, prendendo come riferimento il quinquennio 2013-2017, gli indennizzi erogati agli agricoltori per i danni subìti dalla fauna selvatica, furono in totale circa 500mila euro l’anno, con la tendenza ad una netta e costante diminuzione. A nostro avviso sussistono forti dubbi sulla ‘legittimità’ di tali scelte, anche per il fatto che la Regione deleghi la gestione di fondi pubblici, derivanti dalle tasse regionali, ad organismi privati e senza fini di lucro, quali sono appunto gli Atc".

Matteo Parrini