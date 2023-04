"L’ambulatorio pediatrico non chiude"

"L’ambulatorio pediatrico di San Severino non sarà chiuso – fa sapere in una nota l’Azienda sanitaria territoriale – ma al contrario, nella consapevolezza dell’importanza che riveste come punto di riferimento fondamentale per la salute dei bambini e delle relative famiglie, l’attività continuerà ad essere svolta, dopo il pensionamento di Roberto Castellini, dal personale dell’Uoc di Pediatria e Neonatologia di Macerata diretta da Martina Fornaro". Dal mese di maggio ci saranno tre sedute mensili, con un’offerta ambulatoriale che prevede visite nefrologiche pediatriche, neonatologiche ed ecografie encefalo, gastroenterologiche.