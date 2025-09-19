L’America Latina in 600 poster. Progetto che esplora i continenti

Una mostra che racconta l’America latina nella sua cultura, nelle sue questioni sociali e nel suo popolo con varietà di linguaggi e tecniche grafiche. Ecco "Americana", kermesse che metterà in vetrina circa 600 poster realizzati da 61 designer provenienti da 15 paesi sudamericani. La manifestazione, organizzata da "Cartacanta Aps" e Museo Magma con la direzione artistica di Natalia Volpe e la collaborazione del "Centro Giovanile Casette" e del Comune di Montecosaro, farà vivere ai partecipanti l’esperienza della realtà aumentata, attraverso una apposita piattaforma realizzata da "Empix Multimedia srl". Si tratta di una interessante novità che permetterà ad ogni visitatore di inquadrare il qr code delle varie opere esposte e, mediante l’applicazione "Artivive", rendere animato ogni manifesto. In diversi casi, sarà disponibile anche una spiegazione orale dello stesso poster. Primo appuntamento, il 27 settembre, al Museo Magma: alle 18, il taglio del nastro di una esposizione che proporrà manifesti riguardanti temi urgenti come la lotta femminista, la migrazione forzata e la violenza strutturale. Venerdì 3 ottobre, sempre alle 18, l’inaugurazione è prevista al Palazzo comunale di Montecosaro con progettazioni che celebrano il cinema, il teatro, la musica e i festival latinoamericani. Sabato 4 ottobre, ci si sposterà a Casette D’Ete (Sant’Elpidio a Mare) con manifesti che valorizzano la diversità culturale dell’America Latina, le usanze, le feste tradizionali, i saperi locali e le figure emblematiche. Verranno coinvolti il "Centro Giovanile Casette" (Piazza Mazzini 1) e l’Auditorium Della Valle (via Calatifimi 16-73) con inaugurazione alle 18. L’11 ottobre si tornerà a Civitanova alta, dove allo Spazio San Francesco saranno di scena dei progetti grafici che parlano dell’urgenza ambientale e della violazione dei diritti dell’infanzia. Ieri, la presentazione a Palazzo Sforza. "Americana – ha detto il direttore del Museo Magma, Enrico Lattanzi – è il primo passo di un nostro progetto più articolato che intende esplorare altre aree del mondo, altri continenti". Previsti anche dei workshop cui prenderanno parte anche i ragazzi delle scuole. "È necessario – ha detto la sindaca di Montecosaro, Lorella Cardinali – aprire le menti dei giovani ed è importante farlo con il loro linguaggio. Questa mostra fa tutto ciò".