L’amministrazione compra i piatti: costeranno 2.196 euro

Il Comune acquisterà un servizio di piatti da mettere a disposizione dell’assessorato al turismo. Si tratta di una spesa giustificata dall’amministrazione con la necessità "di favorire la diffusione della cultura sotto ogni forma artistica, nonché la promozione turistica", e in più è stata valutata l’opportunità di utilizzare il materiale di pregio come dono negli incontri istituzionali. E’ quanto scritto nella delibera di giunta che acquisisce la proposta depositata al protocollo comunale e arrivata dalla società Genius Key Energy di Montegranaro, relativa alla fornitura di prodotti in ceramica realizzati completamente a mano, e con tecnica artigianale, da Paola Iannucci. Il Comune di Civitanova acquisterà una trentina di piatti, al costo di 60 euro (più Iva) ciascuno e raffigureranno lo stemma della città di Civitanova. In tutto la spesa a carico del bilancio comunale sarà di 2.196 euro.