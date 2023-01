L’amministrazione dice no alla manovra sullo stralcio delle cartelle

Nel Consiglio comunale di ieri, a Porto Recanati, l’amministrazione ha espresso diniego in merito alla nuova "Manovra finanziaria", proposta dallo Stato. E ciò ha creato la protesta dell’opposizione, che ha abbandonato l’aula. In una nota, il sindaco Michelini ha spiegato che tale dispositivo "delega agli enti locali la possibilità di non stralciare automaticamente sanzioni e interessi di mora a tutte quelle cartelle fiscali riferite al periodo tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015, non prevedendo la cancellazione dell’imposta dovuta che rimane a carico del cittadino debitore. L’amministrazione proporrà di non aderire alla cancellazione automatica che la legge vigente prevede, una serie di motivazioni: in primis è già vigente uno strumento normativo di definizione agevolata che prevede forme di rateizzazione delle cartelle esattoriali. Poi, per non creare una differenziazione di trattamento tra i cittadini che nel tempo hanno provveduto a saldare il proprio debito". Ma durante il Consiglio comunale, i rappresentanti di Centrodestra Unito (Ubaldi e Sabbatini) e Porto Recanati 21-26 (Nalmodi e Rovazzani) sono usciti dall’aula, perché a loro avviso "l’amministrazione ha mancato di rispetto alla minoranza, leggendo un comunicato già diffuso ore prima sui social".