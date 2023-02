L’amministrazione diventa condivisa Ciclo di incontri sulla sussidiarietà

"Le prospettive dell’amministrazione condivisa" è un’iniziativa promossa dal Comune in collaborazione con la Fondazione sussidarietà. Un ciclo di incontri dedicati ai temi della coprogettazione e sussidarietà nell’ambito del concetto di amministrazione condivisa. Concetto certificato dalla sentenza delle corte costituzionale 1312020. "Una legge che apre un percorso completamente nuovo – dichiara l’assessore Marco Caldarelli –, abbiamo un territorio ricco per questo tipo di attività. L’amministrazione condivisa è una realtà che consente di potenziare gli strumenti a disposizione per gli enti pubblici e del terzo settore, creando delle sinergie che consentono di raggiungere importanti obiettivi". A partire da lunedì prossimo si svolgeranno quattro incontri alla biblioteca Morgetti e ognuno analizzerà un focus specifico per fornire spiegazioni e strumenti su queste opportunità. "Sarà un percorso che condurrà gli amministratori locali e i dipendenti pubblici e del terzo settore – conclude Caldarelli – a una conoscenza approfondita sul sistema di collaborazione tra pubblico e privato". "È un’iniziativa che va in una direzione fondamentale per i tempi che stiamo attraversando – spiega il vicesindaco Francesca D’Alessandro –. Il sistema passa da una nozione di assistenza come luogo dei bisogni a una accezione più di protezione sociale attiva, in cui il ruolo del privato ha una parte di sostegno e sussidio". Un esempio di questa sinergia è rappresentato dal progetto "Prins", una sorta di pronto intervento sociale attivato grazie a fondi ministeriali e grazie al lavoro congiunto degli enti pubblici con soggetti del terzo settore, che offre assistenza 365 giorni all’anno per 24 ore al giorno. "Abbiamo creato un percorso formativo per far conoscere la cultura della sussidarietà – spiega il professore Guido Canavesi –. Serve una formazione specifica che offra l’opportunità di approfondire la potenzialità rappresentata dalla collaborazione tra enti pubblici e terzo settorei". Lunedi, dalle 10 alle 13, alla biblioteca Mozzi Borgetti, si svolgerà il primo incontro . Ingresso gratuito, per partecipare: [email protected]

Barbara Palombi