"L’amministrazione favorisce le attività del centro commerciale"

La attenzioni dell’amministrazione comunale per il Cuore Adriatico creano una frattura con i commercianti del centro. "Desidero esprimere il mio disappunto riguardo alle recenti dichiarazioni e iniziative, che sembrano marginalizzare il nostro settore a favore di strutture come il Cuore Adriatico" premette Manola Gironacci, presidentessa dell’associazione Viviamo Civitanova, dopo aver letto le dichiarazioni dell’assessore Barbara Capponi riguardo all’impegno "per rendere il centro commerciale più accessibile e più inclusivo". "Parole – sottolinea Gironacci – che sono significative della discriminazione da parte di questa amministrazione verso le attività del centro che lavorano, danno lavoro e sostegno al tessuto economico civitanovese". Quindi la rivendicazione del ruolo del commercio per Civitanova: "Non solo contribuisce in modo significativo all’economia della città, ma è anche parte integrante della sua identità culturale e sociale. La nostra comunità merita un’attenzione paritaria, poiché la vitalità del centro storico è essenziale per il benessere complessivo di Civitanova. Siamo convinti che le risorse e le politiche attuate possano e debbano includere tutti, promuovendo una crescita equa e sostenibile per ogni attività commerciale e per i cittadini che ne dipendono". Quindi la richiesta "di un dialogo aperto e costruttivo, per esplorare come l’assessorato possa considerare anche il commercio nel centro storico, garantendo un’adeguata valorizzazione e considerazione dei nostri valori. Vogliamo lavorare insieme per costruire una città inclusiva che abbracci ogni realtà economica, per il bene di tutti i suoi cittadini. Restiamo in attesa di un confronto per discutere queste importanti tematiche anche perché ci sono due associazioni che rappresentano i commercianti del centro".