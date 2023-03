"L’amministrazione ha una visione fissa su fine vita e post mortem"

di Gaia Gennaretti

"La visione programmatica offerta dall’amministrazione appare eccessivamente sbilanciata sul fine vita e post mortem". Non usa mezzi termini la consigliera di minoranza Tiziana Gazzellini, di San Severino, che torna ad incalzare l’amministrazione sui programmi e i progetti per la città. "Apprendiamo dalla stampa locale che il comune avrebbe ottenuto dei fondi per complessivi 10,5 milioni di euro da destinare ad opere di edilizia pubblica. Ad onor del vero, e diversamente da quanto lasciato intendere dalla comunicazione di palazzo, i finanziamenti ricevuti non sono frutto dell’azione politica del governo comunale – sottolinea –, ma dell’operato del Commissario alla ricostruzione. Tra i progetti indicati dal primo cittadino, alcuni dei quali di dubbia utilità, balzano all’occhio gli interventi sui cimiteri di Corsciano, Serralta, Colleluce, Pitino, Serripola e naturalmente Cesolo. Sebbene sia apprezzabile l’inclinazione spirituale dall’attuale amministrazione, lascia perplessi il fatto che buona parte degli investimenti futuri saranno destinati alla nuova casa di riposo e ai cimiteri rurali. Un eccessivo sbilanciamento sul fine vita e post mortem, mentre le tante problematiche che affliggono pesantemente la realtà quotidiana (infrastrutture, spopolamento, giovani in fuga, chiusura sistematica di attività commerciali per esempio), non sono neanche velatamente menzionate. La solita vecchia strategia – afferma ancora – per evitare gli argomenti sui quali non si hanno risposte. Fa inoltre sorridere il tono entusiastico con il quale la Rosa Piermattei annunciava il riconoscimento dei fondi (10,5 milioni di euro). Si pensi che il comune di Sefro conta 430 abitanti e ne ha ottenuti 3,5, e quindi sono una cifra insignificante per un comune grande come San Severino".