"L’amministrazione non vuole rimettere a posto lo stadio"

Andrea Rosati, consigliere comunale del Pd, primario di Pneumologia all’ospedale di Osimo, di anni sulle gradinate a tifare Civitanovese ne ha passati parecchi in gioventù. "Ero un curvarolo" ammette e il Polisportivo lo sente come casa sua.

Che idea si è fatto della polemica sui mancati interventi di riqualificazione dello stadio da parte del Comune?

"Temo che questa amministrazione non voglia rimetterlo a posto. Ricordo che Ciarapica parlò apertamente di volerlo spostare, quindi la mia convinzione è che non ci sia la volontà politica di intervenire sull’impianto altrimenti non mi spiego perché i soldi invece sono stati trovati per i campi a Risorgimento, Santa Maria apparente Fontespina".

In effetti, nel bilancio 2024 non c’è un solo euro per il Polisportivo.

"Esatto e facciamoci alcune domande. Questa gente la vedi allo stadio solo quando la squadra vince, viene promossa o per i derby. Poi però zero fatti. Anche Ciarapica è stato un tifoso della Civitanovese quindi non mi spiego la disattenzione di oggi".

Da parte la maggioranza si dice che per interventi radicali al Polisportivo ci vuole una variante urbanistica? La convince questa spiegazione?

"Ma qual è l’obiettivo, realizzare un impianto nuovo? Se è questo capirei il percorso della variante, ma qui stiamo parlando di opere di manutenzione per renderlo decente e più accogliente".

Lascerebbe il Polisportivo dov’è o può immaginare che venga spostato?

"Qualunque scelta dovrà essere fatta con la città. Quanto allo spostamento mi chiedo dove, chi lo fa e chi lo paga. E cosa ci si mette al posto dello stadio? Ci sono logiche palazzinare dietro? E, ammesso che ci sia davvero la necessità di farlo nuovo, scelte del genere vanno dichiarate nel programma elettorale, così la gente col voto decide. E comunque, al momento non è questa la priorità. Il Comune provveda intanto alle opere basiche. Gli ultras in fin dei conti chiedono che vengano messi a posto i bagni e data dignità agli spogliatoi e all’impianto".

Per l’assessore Carassai molte delle responsabilità delle condizioni dello stadio sono della Civitanovese, che lo gestisce. Che ne pensa?

"Con i soldi della convenzione, circa 29.000 euro l’anno, la società rossoblù dovrebbe fare anche le opere di sistemazione? La cura della parte strutturale spetta al Comune, quindi gli amministratori diano risposte adeguate. Così come sono stati trovati soldi per altre strutture, si trovino anche per il Polisportivo".

Lorena Cellini