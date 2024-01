"L’amministrazione parla solo di due rotatorie inutili e sbagliate"

"L’amministrazione ha ben poco da comunicare. A parte due rotatorie inutili e sbagliate, sono stati lasciati irrisolti io problemi che c’erano". Parole dure quelle del capogruppo di minoranza di Castelraimondo, Costantino Mariani, nel giudicare il lavoro svolto dall’amministrazione Leonelli nel 2023. Critico non solo verso gli interventi alla viabilità che, a suo avviso, hanno "creato più disagi che altro", ma anche verso i lavori in viale Europa dove "è stata messa una toppa per far rientrare i ragazzi a scuola, ma in realtà l’intervento iniziato ormai due anni fa è rimasto monco, delimitato da barriere precarie, e così resterà per chissà quanto tempo ancora. Abbiamo assistito a tutti i generi di interventi e ripensamenti per la viabilità di Corso Italia: aiuole messe e poi tolte, sensi unici instaurati e poi revocati e a questo punto non si sa ancora quale sarà la soluzione definitiva; al riguardo era stato annunciato lo studio per un piano del traffico ma ad oggi siamo ancora all’annuncio di qualche mese fa".

Del cavalcavia per località Feggiani neanche l’ombra, dice, e della ricostruzione in generale l’opinione non è delle migliori: "Se n’è persa ogni traccia. Gli uffici comunali sono ancora ospitati in condizioni precarie, disfunzionali e costose e le ristrutturazioni programmate sono allo stadio di progetto, non prevediamo soluzioni entro il termine del mandato. La sola iniziativa positiva sono i lavori in corso sull’area della cartiera per il recupero dell’ex reparto Elettrolisi, in cui verrà realizzato un incubatore sociale: bene per il recupero del contenitore, molto meno per quello che dovrà essere il contenuto, che resta vago e imprecisato". Costantini critica anche l’assenza di iniziative per il lavoro e il rilancio dell’economia locale, anche se l’opportunità si era presentata, "con un bando regionale che avrebbe consentito un investimento multimilionario per la riconversione del vecchio cementificio alla produzione di energie rinnovabili. Abbiamo visto - conclude - solo iniziative superficiali ma d’effetto, incuria totale dei temi sostanziali, reticenza, scarsa oculatezza e qualche favore clientelare. Come sarà l’anno prossimo? Secondo noi identico a quelli precedenti".

Gaia Gennaretti