L’amministrazione rinnova il contratto del Bocciodromo

Rinnovata la convenzione per la gestione del Bocciodromo comunale di contrada Le Grazie, a Tolentino. Con apposita delibera, il Comune ha stabilito di affidarla sempre all’asd Bocciofila Tolentino. "L’asd ha conseguito importanti risultati sul piano dello sviluppo dell’attività sportiva specifica – spiega l’ente – con particolare riguardo all’attività giovanile e ha gestito l’impianto sotto l’aspetto tecnico con efficacia ed efficienza. Così la giunta ha ritenuto di poter quantificare la durata della convenzione in ventiquattro mesi dal primo gennaio 2023 al 31 dicembre 2024". In pratica la gestione è biennale.