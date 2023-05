"L’amministrazione scivola sul macinato"

L’amministrazione comunale, per il gruppo consiliare di opposizione ’Montefano domani’ "scivola anche sul macinato", non quello di carne, ma quello di cava misto granulometrico stabilizzato. I consiglieri di opposizione ritornano sulla vicenda che durante il consiglio comunale ha visto un duro confronto fra il sindaco Angela Barbieri e il consigliere Luciano Mezzalani (nella foto) sulla questione dei materiali utilizzati nei lavori di somma urgenza conseguenti all’alluvione. Per l’opposizione "la sindaca, invece di fare chiarezza e rassicurarci sul buon uso del denaro pubblico, ha alzato cortine fumogene con inutili polemiche e pesanti insinuazioni. Come si spiega tanto nervosismo e l’assordante silenzio del resto della giunta e della maggioranza? L’amministrazione – scrive Montefano Domani in una nota – dovrebbe essere contenta di avere un’opposizione che controlla e segnala con puntualità anomalie e disservizi, soprattutto quando la giunta opera in buona fede e cerca di amministrare al meglio. Ci risulta che sulle nostre strade sia stato posto un materiale di valore molto inferiore rispetto a quello che è stato pagato, ovvero il macinato di cava misto granulometrico stabilizzato. Inoltre non ci è stata data una spiegazione concreta alla differenza notevole degli importi relativi agli impegni di spesa per l’utilizzo dei new jersey nei ponti in via Casone e in via Intriglione. Questi a nostro avviso sono i fatti e la ex ragioniera capo del comune di Recanati sa bene che, se dovessero essere confermati, potrebbero configurare un danno erariale".