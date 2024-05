L’ammiraglio Vitale e il prefetto in visita

Il nuovo direttore marittimo delle Marche, l’ammiraglio ispettore Vincenzo Vitale, in visita istituzionale all’Ufficio circondariale marittimo di Civitanova. È stato accolto dal comandante, tenente di vascello Chiara Boncompagni e ha incontrato il personale militare in un’assemblea, durante la quale ha sottolineato l’importanza delle funzioni delle Capitanerie di Porto-Guardia costiera, in particolare per il lavoro svolto in estate a salvaguardia della vita umana e in materia di controlli demaniali e ambientali. Vitale e Boncompagni hanno poi ricevuto il prefetto Isabella Fusiello, alla quale hanno illustrato le potenzialità del porto e le attività che vi si svolgono.