L’amore di Federico Fellini per caricatura e fumetto

Oggi ricorre il trentennale della morte di Federico Fellini. Il regista romagnolo, unico italiano a vincere quattro volte l’Oscar per il miglior film straniero ("La strada", "Le notti di Cabiria", "8½" e "Amarcord") viene ricordato nella sua Rimini e da tutto il mondo cinematografico italiano ed internazionale. Ma Fellini, prima di divettare regista fece altro e una delle sue grandi passioni giovanili, la caricatura e il fumetto, lo hanno legato a Tolentino e in particolare alla Biennale dell’umorismo nell’arte, di cui fu sempre grande ammiratore e, due anni prima di morire, ne fu anche ospite d’onore. Fu proprio a Tolentino il 7 settembre 1991, in occasione dell’inaugurazione della 16esima Biennale, che Fellini poté rincontrare colui che era stato il suo mentore, il caricaturista ligure Nino Za, del quale quell’anno Tolentino ospitava un’antologica. Mentre visitava la rassegna, Fellini raccontò come fosse stato proprio Za, in un incontro al Grand Hotel di Rimini, a fargli scoprire la passione per il disegno caricaturale. Quando, infatti, a 18 anni Fellini si trasferì a Roma non lo fece per il cinema, ma per entrare nella redazione del "Marc’Aurelio", uno dei più famosi e diffusi giornali satirici dell’epoca. Quel giornale, raccontò Fellini durante quella intensa giornata trascorsa a Tolentino, era stato per lui oltre che una scuola "una straordinaria fucina anche per il cinema". Infatti in quel tempo lavoravano al "Marc’Aurelio" anche Steno, Scola, Marchesi e altri sceneggiatori o registi. Che Fellini non avesse mai dimenticato la caricatura e il genere umoristico lo si deduce anche dagli aspetti spesso grotteschi presenti nei suoi film. Ne sono un esempio "Lo sceicco bianco", "I vitelloni", "La città delle donne", "8½".

Molti suoi personaggi sono stati pensati anche nella loro fisicità per far ridere, come il Teo (Ciccio Ingrassia) di "Amarcord", nato dalla matita dello stesso Fellini e il cui bozzetto originale, "Lo zio matto", fu donato dal regista al Museo della caricatura di Tolentino, dove lo si può ogni giorno ammirare nella galleria permanente di Palazzo Sangallo. Quattro anni fa, in occasione di Biumor 2019, nel foyer del Politeama di Tolentino fu allestita una mostra dal titolo "Surreale, poetico e visionario – Federico Fellini e la Biennale". Un modo per omaggiare il grande maestro alla vigilia del centenario della nascita e per sottolineare il legame avuto dal regista riminese con l’umorismo.