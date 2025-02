L’amore di Sara e Marco diventa un racconto. Il regalo di San Valentino del blog della Pars

Un nuovo divano diventa la metafora di una nuova vita, pulita e accogliente, nel racconto pubblicato oggi, per San Valentino, dal blog della cooperativa sociale Pars. Da qualche tempo infatti è online uno spazio (all’indirizzo parspiocarosi.wordpress.com-Pillole di Vita, consultabile anche dalle pagine social "Parspiocarosi") dedicato a storie autentiche, che raccontano sfide e piccoli trionfi di chi affronta un momento di rinascita; sono storie di vulnerabilità ma anche di speranza, di crescita, di forza. Come quella di Sara e Marco, nata al Villaggio San Michele Arcangelo a Corridonia e raccontata con delicatezza e sensibilità da Giorgia Dottori. "Ci sono storie che fanno bene al cuore – spiega la Pars –. Nella quiete della comunità di recupero, dove il dolore si mescola alla speranza e ogni passo avanti è una piccola vittoria contro il passato, nasce un amore inatteso e potente. Lui, con un sorriso ancora intrappolato tra i ricordi di una vita in frantumi, e lei, fragile e ribelle ma determinata a riscrivere la propria storia, si incontrano tra sedute di terapia e lunghe conversazioni. Non è un amore facile, ma un amore che li costringe a guardarsi dentro, a diventare migliori non solo per sé stessi ma anche l’uno per l’altra".