L’amore di una vita: "La fotografia è cambiata ma sono rimasto fedele, non posso stare senza"

"Avrò avuto 7-8 anni quando mio padre Gianni mi portava ai matrimoni e io gli tenevo il flash perché a quei tempi non c’erano ancora in commercio le pellicole sensibili". Il fotografo maceratese Massimo Zanconi, 58 anni, ricorda gli inizi, ma da allora a oggi c’è stata una rivoluzione tecnologica con l’avvento del digitale che ha soppiantato le pellicole e l’abitudine di portare il rullino a sviluppare. "Ho studiato il digitale – aggiunge – e come lavorarci, mentre c’è chi ha preferito chiudere".

Zanconi, la pellicola è rimasta solo un qualcosa per pochi?

"Qui da me la utilizzano 7-8 persone, qualcuno compra quelle macchinette usa e getta di un tempo per i figli, più che altro per curiosità".

Tutto è partito da suo padre.

"Negli anni Sessanta ha aperto un negozio in corso Cairoli, poi anche a Mogliano e Corridonia e ricordo che con la Lambretta si spostava ogni due giorni da un punto vendita all’altro. Poi ha aperto in piazza Mazzini e a metà anni 80 in via Trento".

In quel periodo il negozio era un viavai di clienti con il rullino in mano e poi ad attendere lo sviluppo.

"Si lavorava moltissimo. Non c’erano nemmeno tanti punti vendita dove trovare materiali fotografici come macchine di diverse marche, flash, obiettivi, proiettori, acidi per lo sviluppo. Poi avevamo un macchinario, il cui costo era di 50 milioni di lire, per sviluppare foto e diapositive a colori".

Col tempo foto Gianni è diventato un negozio popolare e frequentato, ma soprattutto un nome.

"Tutti chiamavano mio padre Gianni e anche per me era Gianni, invece a 14 anni ho scoperto dai documenti che il suo vero nome era Giovanni".

Tra lei è la fotografia è stato un amore che non ha conosciuto crisi?

"C’è stata una parentesi di 2-3 anni in cui ho fatto diversi mestieri: carrozziere, meccanico, ho lavorato in un’azienda di mattoni. Poi mio padre mi ha chiesto di dargli una mano e sono tornato, la struttura aveva iniziato a ingrandirsi e negli anni Ottanta si lavorava tantissimo".

Il digitale ha eliminato il pericolo di perdere l’attimo giusto avendo ora la possibilità di scattare con le ultime macchinette una serie di foto ravvicinate?

"Il punto è che puoi scattare anche mille foto, ma poi si perde tempo dovendo aprirle e vederle sul pc. Il discorso è lo stesso anche per la pellicola, ci sono macchine capaci di scattare più volte in successione, ma stampare ha un costo. Io cerco di scattare il meno possibile, di cogliere l’attimo, l’inquadratura al momento del clic, di avere immediata la visione dell’immagine. È un’impostazione che mi viene dalla pellicola".

La si vede spesso allo Sferisterio per Musicultura o per l’opera, cosa le piace di queste manifestazioni?

"Amo le foto di palcoscenico, il racconto delle prove. Di Musicultura mi piace il dietro le quinte perché cogli l’espressività, ricordo per esempio di quando Frizzi racconta qualcosa all’elettricista che si mette a ridere".

Cosa le è rimasto del viaggio al Polo Nord del 2007?

"La serenità, la mancanza di limiti di un posto dove la mente viaggia velocemente. Ma anche alcuni animali, come la volpe artica, le renne, gli uccelli".

C’è una foto a cui è legato?

"Non ne ho una in particolare, ma sono tante perché ognuna racconta qualcosa. Penso, ad esempio, la sposa pettinata dalla parrucchiera, lì vicino ci sono la nonna e la mamma che veste il bambino, e io dallo spigolo della stanza che scatto una foto in cui emergono l’agitazione e la bellezza del momento".

Lei ha immortalato tanti angoli di Macerata, quali sono quelli che colpiscono di più?

"I vicoli, magari perché ci si passa di meno".

Come mai tanti cittadini rimangono affascinati e colpiti da luoghi che dovrebbero essere familiari?

"Forse perché sono inquadrati in modo differente facendo emergere le due vie di fuga".

Di sicuro avrà dato delle foto ad artisti, ma qualcuno di loro le ha mai chiesto di autografarle?

"Mi è successo con Capossela. Gli ho regalato quattro foto di un concerto tenuto diversi anni fa a Macerata, a quei tempi non c’era ancora il digitale, e sul palco c’era come un motociclo che aveva fatto realizzare apposta per quel tour, ma l’ha utilizzato solo allo Sferisterio perché era troppo pesante. Ecco, quel particolare ha reso uniche quelle foto e lui mi ha chiesto di firmare quegli scatti".