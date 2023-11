L’amore diventa stalking: condannato a 8 mesi

Impazzito per una donna, aveva messo in campo un corteggiamento che, dal romantico, era diventato ossessivo. Per questo un civitanovese 62enne è stato condannato per stalking. I fatti iniziano nell’ottobre del 2016, quando l’uomo incontra al supermercato una commessa 44enne che aveva conosciuto da ragazzo, per via di amicizie comuni. Da quel momento, il 62enne inizia a provare a conquistare la donna in ogni modo, inviandole mazzi di rose, biglietti e messaggi d’amore, bottiglie di olio o di vino, passando sempre al supermercato, telefonandole, e chiedendole di continuo di uscire a cena con lui, senza darle tregua. La donna gli risponde sempre di no, e gli fa capire che deve smetterla con quel bombardamento, che a lei non interessa avere una relazione con lui. Lo blocca anche sui social, dove pure lui tentata qualche approccio.

Ma niente riesce a fermarlo. Anzi, lui inizia anche ad aspettarla fuori dal supermercato e quando lei, spaventata da quel comportamento esagerato e ossessivo, chiede al fidanzato di andarla a prendere, se la prende con lui, e inizia a offendere la 44enne con epiteti volgari. Alla fine la donna, esasperata, in difficoltà anche sul lavoro per quel cliente troppo molesto che non le dava pace, lo denuncia per stalking, ma visto che il 62enne non si rassegna per lui scatta una misura cautelare, per impedirgli di continuare a infastidire la donna. Ma nell’aprile del 2019, finito il periodo di misura cautelare, ricominciano appostamenti e pedinamenti, anche a Potenza Picena o sul posto di lavoro del fidanzato di lei, tanto che questa è costretta a una seconda denuncia.

Così il civitanovese è finito sotto processo. In tribunale a Macerata sono stati sentiti divesi testimoni, tra cui i colleghi della commessa, tutti concordi nel ricordare le molestie del persecutore. Anche l’imputato aveva dato una sua versione dei fatti, dichiarando di non aver mai avuto relazioni con l’altro sesso, e di aver creduto che quello fosse il modo più efficace per conquistare una potenziale fidanzata. Ieri in tribunale a Macerata, alla fine del processo, accogliendo la richiesta di condanna del pubblico ministero Raffaela Zuccarini, l’uomo è stato condannato dal giudice Andrea Belli a otto mesi di reclusione con la sospensione condizionale. La donna si era costituita parte civile con l’avvocato Sante Monti. L’imputato, difeso dall’avvocato Arabella Berdini, ora potrà fare appello contro la sentenza di primo grado.

Paola Pagnanelli