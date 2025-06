"Lampade votive: chiarezza sul doppio pagamento"

Lampade votive: perché pagare due volte?. A chiederlo all’amministrazione comunale è il gruppo sangiustese di Fratelli d’Italia, guidato dal coordinatore Andrea Salvatori (nella foto), il quale punta il dito sul servizio come mette a disposizione un punto luce sulle lapidi dei propri defunti."Serve chiarezza – dice–. Nelle ultime settimane ci sono arrivate numerose segnalazioni da parte di cittadini che hanno ricevuto un sollecito di pagamento per le lampade votive, datato 4 giugno 2025, che va a recuperare presunti mancati versamenti fino al 2020".

Una delle lettere di sollecito al pagamento, firmate dal settore affari generali del Comune di Monte San Giusto, è stata resa nota via social dallo stesso gruppo di Fratelli d’Italia, e nero su bianco è scritto "visti i contratti di allaccio utenza siglati. Considerando che a seguito di un controllo contabile risulta che non ha provveduto al pagamento dell’avviso PagoPa. Si sollecita il pagamento della somma nel prospetto", il tutto con riferimento alle lampade volitive del 2020.

"L’amministrazione di Andrea Gentili ha inviato le lettere a tappeto, senza verificare prima chi ha effettivamente delle pendenze – sottolinea Salvatori – In pratica: dimostra tu di aver pagato, altrimenti paghi di nuovo. Vi sembra normale? A noi no. Fratelli d’Italia Monte San Giusto chiede al sindaco di fornire spiegazioni immediate su questo metodo di gestione"