L’operatività dei Cup sarà temporaneamente sospesa dalle 13 di sabato per riprendere regolarmente alle 8 di lunedì 13. Lo rende noto la Regione, evidenziando che si tratta di una misura necessaria per attuare la migrazione delle funzioni dall’Asur alle Aziende sanitarie territoriali (Ast). Tutti i dati identificativi dei cittadini delle Marche, oggi associati all’Asur, da lunedì prossimo saranno associati alle nuove Ast. Anche i medici di base e i pediatri saranno associati alle nuove Ast. L’impatto della sospensione dei Cup potrà riguardare le prenotazioni e i pagamenti online o le prenotazioni effettuate in farmacia nel pomeriggio di sabato. Nessun impatto sulle prenotazioni telefoniche, visto che il sabato pomeriggio e la domenica il Cup non è attivo.