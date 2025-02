L’analisi di don Tittarelli: "Paura e individualismo, si fatica a pensare al domani"

"Un senso di paura, incertezza e fragilità". Secondo don Egidio Tittarelli, parroco del Buon Pastore a Collevario e direttore dell’ufficio per la Pastorale familiare di Macerata, c’è questo alla base del calo di matrimoni, sia civili che religiosi.

Don Egidio, perché secondo lei ci si sposa di meno? "Credo sia difficile indicare una causa specifica che spieghi il perché del calo dei matrimoni. Ci sono diverse motivazioni che possono aiutarci a capire e riflettere sul tempo che stiamo vivendo. Un primo atteggiamento che certamente non aiuta a decidersi nel giungere al matrimonio (sia in Comune che in chiesa) è un senso di paura, di incertezza e di fragilità che sembra paralizzare la vita delle coppie, per cui si sta insieme "finché dura", finché se ne ha voglia, ma impegnarsi per sempre e vivere una relazione duratura mette timore, tanto che sembra impossibile riuscirci. Un altro atteggiamento che rende difficile la scelta di sposarsi è un certo individualismo crescente, per cui donare la propria vita all’altro o agli altri (figli) non rientra nelle scelte importanti della vita: ognuno è preoccupato di se stesso nel difendere la propria autonomia e libertà. Rinunciare a qualcosa di sé per il bene dell’altro e degli altri sembra essere una vita di sofferenza più che di felicità vera. Infine, un altro motivo potrebbe essere quello di una fatica a guardare lontano, a pensare al domani, per cui ci si concentra sull’immediato, sull’oggi e si rischia di vivere alla giornata, senza legami troppo impegnativi".

E perché ci si sposa di meno anche in chiesa? "Lavorando da molti anni nella Pastorale familiare, vedo che la scelta di sposarsi in chiesa oggi è più convinta, più motivata e più matura. Tuttavia, anche chi vive l’esperienza di fede è dentro questo tempo e questa storia, per cui si avverte un senso di fragilità. Per chi invece si allontana dall’esperienza religiosa e dalla partecipazione ai sacramenti, quella che era una scelta in qualche modo naturale per tanti credenti oggi non lo è più".

Dai corsi per fidanzati e prematrimoniali, quali difficoltà e paure emergono? "Nel dialogo e confronto con diverse coppie emerge spesso la paura di non farcela, un senso di fragilità e di insicurezza, anche dovuto ai matrimoni (pure a quelli celebrati in Chiesa) che magari si conoscono e che sono naufragati. Per quanto riguarda la scelta della generazione della vita, credo che lo stesso senso di paura che accompagna questo tempo e la fatica di vivere una vita che si dona e si prende cura degli altri sia una delle motivazioni più forti che portano a chiudersi in se stessi oppure nella coppia ma senza pensare al futuro e senza generare vita. Forse c’è qualche cambiamento da fare".