L’analisi di Tritarelli: "Sparite 578 imprese, povertà in crescita"

"Chiudiamo il 2024 consapevoli di aver attraversato un altro anno di grandi difficoltà, ma anche con la determinazione di guardare al futuro con speranza e impegno". Maurizio Tritarelli, presidente della Cna di Macerata, traccia un primo bilancio dell’anno che sta per chiudersi e avanza alcune proposte per uscire da una situazione difficile, per la regione e anche per la nostra provincia. "Negli ultimi tre anni – sottolinea – le Marche hanno perso oltre il 10% delle imprese, con un saldo negativo mensile che ci pone da 25 mesi consecutivi all’ultimo posto in Italia. La contrazione è cinque volte più grave della media nazionale. La provincia di Macerata, dopo un 2021 e un 2022 assai negativi, presenta una situazione leggermente migliore rispetto alla media regionale: perde imprese meno rapidamente e attenua le perdite dell’agricoltura e delle manifatture, tiene nelle costruzioni (in calo nelle Marche), cresce nei servizi di alloggio e ristorazione (in deciso calo nelle Marche)". La tendenza di fondo, però, è comunque negativa. "Tra gennaio e novembre 2024, rispetto allo stesso periodo del 2023 – prosegue Tritarelli – la nostra provincia perde l’1,8% delle imprese attive (-578 unità) per effetto soprattutto del calo nei settori del commercio e riparazione veicoli (-281 imprese), dell’agricoltura (-234 imprese), delle attività manifatturiere (-131 imprese)". Un quadro preoccupante al quale si affianca una povertà relativa che nelle Marche ha raggiunto il 17,5%, l’aumento più elevato tra le regioni italiane (+5,1% in un solo anno). Se a questo si aggiunge l’emigrazione dei giovani talenti, tendenza che coinvolge anche le Marche, il quadro complessivo si presenta grave e pieno di incognite. "Servono interventi efficaci per contrastare queste persistenti criticità", afferma Tritarelli. Quali? "Incentivare gli investimenti nei settori strategici come manifatturiero, costruzioni e commercio; garantire una maggiore liquidità alle imprese in temporanea difficoltà; supportare le piccole imprese nella necessaria transizione tecnologica e, quindi, a competere su nuovi mercati". A giudizio del presidente della Confederazione il 2025 può essere un anno di svolta. "I settori tradizionali che hanno dato lustro alla nostra regione, come manifattura, artigianato, agricoltura, possono essere rilanciati puntando su qualità, innovazione e internazionalizzazione. Servono, però, politiche coraggiose per aumentare il potere d’acquisto delle famiglie, valorizzare il mercato interno e conquistare nuovi mercati esteri. Crediamo nella capacità di resilienza e innovazione degli artigiani e degli imprenditori. Con il giusto supporto, possiamo trasformare queste difficoltà in opportunità. Rivolgo un sincero augurio di buone feste a tutti gli artigiani e imprenditori della provincia, con l’auspicio che il 2025 sia un anno di rinascita e di nuove prospettive. Facciamo rete nelle associazioni, determinati e fiduciosi, perché solo insieme possiamo costruire un futuro migliore".