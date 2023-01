L’Anc festeggia dieci anni: il saluto del sindaco Michelini

Breve ma significativo incontro venerdì mattina, nel giorno dell’Epifania, tra l’amministrazione comunale di Porto Recanati e la locale sezione dell’Associazione nazionale carabinieri. Nella sede, si è recato il sindaco Andrea Michelini per uno scambio di auguri con il direttivo del sodalizio, consegnando poi una pergamena al presidente Gervasio Pierini, in occasione dei 10 anni dalla costituzione del gruppo di volontariato locale. Pierini ha ricambiato il gesto e il saluto donando al primo cittadino un foulard con i colori dell’Arma, che è in dotazione ai reparti mobili dei carabinieri. Il sindaco Michelini ha colto l’occasione per iscriversi alla sezione come socio simpatizzante. Erano presenti anche l’assessore Sonia Alessandrini, i consiglieri comunali di maggioranza Gianluigi Serena e Maria Teresa Zaccari. Mentre per l’associazione nazionale carabinieri c’erano Luciano Bonifazi, Antonio Montenovo, Pellegrino Leone e l’ex assessore Carlo Sirocchi. Un momento anche per farsi gli auguri di buon anno, che sia l’ennesimo soddisfacente per l’Anc di Porto Recanati.

g. g.