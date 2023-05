L’Anc vicina al generale Mori

L’Associazione nazionale dei carabinieri (Anc), sezione di CivitanovaMontecosaro, ha accolto con estrema soddisfazione la notizia relativa all’assoluzione dell’ex Ros, generale Mario Mori e del colonnello Giuseppe De Donno, accusati di essere parte in causa nella trattativa Stato-Mafia. A farsi interprete del sentimento di tutti gli associati Anc, il suo presidente Roberto Ciccola: "Appresa la notizia ho rivolto subito un messaggio di soddisfazione e vicinanza al generale Mori e al colonnello De Donno per la fine della storia che restituisce piena dignità agli interessati e all’Arma. Ho altresì¬ rinnovato loro l’invito a raggiungere la città di Civitanova per un incontro". Da sottolineare infine, come il generale Mori e il colonnello De Donno, siano stati già ospiti a Civitanova, dove, su invito dell’Anc, hanno tenuto una partecipata conferenza sul tema mafia al Caffè del Teatro a Civitanova Alta.