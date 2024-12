Lancia fumogeno in campo. Daspo a un tifoso della Rata

Lancia un fumogeno in campo mentre è in corso la partita, scatta il Daspo per un tifoso della Rata: non potrà andare allo stadio per un anno. La polizia ha notificato, nei giorni scorsi, un provvedimento di Daspo, della durata di un anno, nei confronti di un ultras trentenne della Maceratese.

Secondo quanto è emerso dalle indagini svolte dagli agenti, nel corso dell’incontro sportivo con K Sport Montecchio Gallo, match che si è svolto domenica 8 dicembre, allo stadio Helvia Recina di Macerata, il tifoso aveva acceso un fumogeno e lo aveva gettato in campo nel corso del primo tempo.

L’attenta attività di indagine svolta dagli agenti della Questura subito dopo la partita, anche sulla base dell’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza, ha permesso di identificare il responsabile dell’accensione pericolosa del fumogeno, che al termine degli accertamenti è stato, dunque, denunciato all’autorità giudiziaria dalla polizia.

In seguito all’attività istruttoria della divisione polizia anticrimine della Questura, il Questore ha poi emesso nei suoi confronti il divieto di accesso allo stadio e nelle zone limitrofe per un anno. Ora sono in corso ulteriori accertamenti nei confronti di altri ultras che potrebbero finire nei guai con provvedimenti analoghi, che vietano l’accesso allo stadio.