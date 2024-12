Lancia il gatto dal balcone: denunciata per maltrattamento di animali

Macerata, 4 dicembre 2024 – Lancia il gatto dal balcone. E viene identificata e denunciata dai carabinieri. I militari del nucleo radiomobile della Compagnia di Macerata sono intervenuti in un’abitazione in città, in seguito a una segnalazione, in quanto una donna di 37 anni aveva lanciato dal terrazzo un gatto di sua proprietà.

L’animale è stato soccorso da un veterinario e trasportato in un centro specifico per sottoporlo alle cure del caso. La trentasettenne maceratese è stata deferita all’autorità giudiziaria per maltrattamento di animali.

Non si sa ancora cosa abbia fatto scattare un simile, ingiustificato, gesto da parte della donna. In caso si assista a casi di animali maltrattati, si possono contattare diversi numeri telefonici. Gli operatori delle forze dell’ordine o delle diverse associazioni animaliste possono fornire assistenza per segnalare il maltrattamento di animali o per chiedere aiuto per gli animali in difficoltà, sia domestici sia selvatici. Basta chiamare il 112, numero unico di emergenza europeo, che consente di contattare carabinieri, polizia locale e vigili del fuoco.