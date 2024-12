Lancia il suo gatto dal balcone al terzo piano. Denunciata una donna

Lancia il gatto dal balcone della sua abitazione al terzo piano, finisce nei guai una donna di 37 anni. È quanto accaduto l’altroieri a Macerata. A dare l’allarme era stato un passante che aveva notato la scena insolita: un gatto volare dal balcone, dal terzo piano di una abitazione. Sul posto, subito dopo la segnalazione, erano intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Macerata. Il felino, di proprietà della 37enne, è stato soccorso da un veterinario e trasportato in uno specifico servizio sanitario per essere sottoposto a tutte le cure del caso. La donna, al termine degli accertamenti, è stata denunciata per maltrattamento di animali. Non è chiaro cosa abbia spinto la donna a tirare il gatto fuori dalla finestra. Nel corso dei controlli, poi, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Camerino hanno denunciato un 78enne del posto per guida in stato di ebbrezza alcolica. L’uomo, controllato mentre si trovava alla guida della sua autovettura, nel centro abitato di Camerino, è risultato positivo al test dell’etilometro. Dagli accertamenti è emerso che guidava con un tasso alcolico di 1,5 g/l. I militari dell’Arma, dunque, hanno proceduto al ritiro della patente di guida per la successiva sospensione.

Chiara Marinelli