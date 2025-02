Lancia lo zaino con l’hashish. Ventenne patteggia due anni

Sbucano i carabinieri per un controllo e lui scappa, lanciando in faccia al militare uno zainetto: dentro c’erano oltre due chili e mezzo di hashish. Poi, contattato al telefono da un amico, è tornato sui suoi passi e si è assunto la responsabilità di quanto accaduto. Ieri in tribunale a Macerata un 20enne di Monte San Giusto, Daniele Talamonti, difeso dall’avvocato Marco Poloni, ha patteggiato due anni: era accusato di spaccio e di resistenza a pubblico ufficiale. L’episodio era avvenuto lo scorso 8 ottobre, di pomeriggio. I carabinieri, a Villa San Filippo, nel corso di un controllo, avevano notato due giovani che camminavano per strada: il 20enne e un suo amico che si stavano per incontrare, venendo da direzioni opposte, a piedi. Il 20enne aveva con sé uno zaino che sembrava pesante. Così i carabinieri hanno voluto fare un controllo. Alla vista dei militari il ragazzo si era dato alla fuga, correndo per via Fratelli Kennedy. Per non farsi prendere, aveva lanciato lo zainetto in faccia a un militare che nella concitazione dell’inseguimento si era fatto male, riportando una lesione alla gamba con sette giorni di prognosi. Lo zaino era stato recuperato: dentro c’erano 25 panetti di hashish, per un peso complessivo di 2548 grammi. Nel frattempo erano scattate le ricerche del fuggitivo. Era stato poi l’amico a contattare il 20enne al telefono: il ragazzo era tornato sul posto, assumendosi le responsabilità del possesso dello stupefacente. Era scattata anche la perquisizione in casa, dove erano stati sequestrati 2460 euro. Il ragazzo era stato arrestato e messo ai domiciliari. Ieri, davanti al giudice Domenico Potetti, il 20enne ha patteggiato la pena con il pm Francesca D’Arienzo.

Chiara Marinelli