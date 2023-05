"Land Rover" in una mostra: ospite il violinista Alessandrini

In occasione del 75esimo anniversario dalla nascita del famoso fuoristrada per tutti nome come "Defender", il Gruppo DiBa di Pesaro ha organizzato un roadshow senza precedenti, tramite una mostra – disponibile e visitabile fino a questa sera – nella quale si sono raccontate la storia e le origini del modello d’auto "Defender". E il tutto attraverso anche le persone che hanno contribuito a renderla un’icona. La manifestazione si è svolta giovedì sera nella concessionaria Giuliano Mosca in strada del Casone ed è stata una inaugurazione resa ancor più speciale per via della prestigiosa partecipazione di Valentino Alessandrini, violinista marchigiano di fama internazionale. Lui si è esibito davanti al pubblico (presenti l’assessore Giuseppe Cognigni e il consigliere Gianluca Crocetti) e, insieme al suo strumento musicale, ha accompagnato i clienti a scoprire il mito "Land Rover".

La location scelta per il roadshow è stata ideata dalla concessionaria Giuliano Mosca a Civitanova. Ed è stata un’intuizione azzeccata, perché i clienti hanno avuto la possibilità di testare sulla pista 4x4 le grandi capacità del fuoristrada.