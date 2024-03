L’andamento del lavoro. Crescono le assunzioni, ma abbonda il precariato

Lavoro sì, ma precario. Secondo i dati dello specifico Osservatorio dell’Inps, elaborati dall’Ires Cgil Marche, nel 2023 le aziende in provincia di Macerata hanno effettuato 43.698 assunzioni, il 2,6% in meno rispetto al 2022 e il 7,6% in più rispetto al 2021. Di queste solo 5.431 (il 12,4%) riguardano i contratti a tempo indeterminato: quasi il 90%, dunque, è attribuibile a tipologie contrattuali precarie. In particolare, 18.453 (il 42,2%) sono contratti a termine, 8.219 (il 18,8%), contratti a intermittenza, 5.566 (il 12,7%), contratti in somministrazione, 3.492 (l’8%) sono gli stagionali e 2.537 (il 5,8%) i contratti di apprendistato. Il part time incide per il 33,1% dei casi, ma tra le nuove assunte donne il ricorso al tempo parziale rappresenta il 47,8% delle assunzioni. Rispetto al 2023, sono diminuiti, in particolare, i contratti in somministrazione (-12,8%), l’apprendistato (-6,2%) e i contratti a tempo indeterminato (-2,7%). Il saldo assunzioni – cessazioni risulta nel complesso positivo (+2.322) e per le singole tipologie contrattuali, ad eccezione dei contratti a tempo indeterminato. Nel confronto 2023 - 2022, le assunzioni totali nel Maceratese diminuiscono di più (- 2,6%) rispetto alla media marchigiana (-2,1%), anche se rispetto al 2021 in provincia l’indicatore registra un valore più positivo rispetto a quello medio regionale.

Un quadro, quello maceratese, che si inserisce in un contesto regionale preoccupante. Nel 2023, infatti, le assunzioni totali nelle Marche diminuiscono di più rispetto al Centro Italia, mentre nell’intero Paese le nuove assunzioni sono rimaste sostanzialmente stabili. Sul totale delle nuove assunzioni, quelle a tempo indeterminato sono una quota molto ridotta, l’11,4%, valore che colloca le Marche al 17esimo posto in Italia (peggio di noi fanno solo Sardegna, Trentino Alto Adige e Valle d‘Aosta). Rispetto allo scorso anno, i contratti a tempo indeterminato diminuiscono dell’8%. Se così stanno le cose, le agevolazioni per contrastare la denatalità rischiano di non produrre effetti, considerata la precarietà economica in cui tanti giovani sono costretti a vivere.

"Il lavoro precario continua ad essere una costante delle Marche. La Cgil vuole contrastarla e, per questo, in Commissione regionale lavoro avanzerà proposte e modifiche per dare concretezza al piano per le politiche attive per il lavoro - afferma Eleonora Fontana, segretaria Cgil Marche -. Le misure di breve durata messe in campo dalla nostra Regione, come tirocini, borse lavoro e borse di ricerca, con indennità di poco al di sopra della soglia di povertà, una volta concluse determinano un inserimento nel mercato del lavoro con contratti precari, non classificabili come lavoro di qualità".