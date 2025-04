L’Anello della vita per l’hospice. In dono 40mila euro di attrezzature

Undici letti, dodici comodini, carrelli servitori e aste per le flebo per un valore di circa 40mila euro. È la donazione consegnata ieri all’hospice di San Severino dall’associazione L’anello della vita, presieduta da Marco Massei. Erano presenti il direttore generale dell’Ast Alessandro Marini, l’assessore regionale Filippo Saltamartini, il sindaco Rosa Piermattei, il direttore dell’hospice Sergio Giorgetti e dell’oncologia Luca Faloppi. Saltamartini ha ribadito l’impegno della Regione per San Severino, "ospedale di base nonostante le norme richiedano un bacino 150mila abitanti". Giorgetti ha invece sottolineato l’importanza delle donazioni e delle associazioni come l’Anello della vita, "trait d’union tra l’azienda sanitaria e le persone. Ringrazio chi ha deciso di vincere il dolore aiutando il prossimo. Questa è anche la risposta ai politici che parlano di fine vita. Noi combattiamo per dare dignità alla vita anche quando di vita ce n’è poca". Hospice e oncologia sono "un modello – ha spiegato Faloppi –. Qui riusciamo a portare le cure simultanee che ci permettono di prendere in carico il paziente completamente". Massei ha ringraziato medici e infermieri perché "il diritto alla salute non è solo guarire, ma potersi curare anche se si sa che non si guarirà. Mi auguro che il reparto possa rimanere efficiente: noi diamo una mano con le attrezzature, ma speriamo si possa mettere mano al personale".

Gaia Gennaretti