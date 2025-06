L’Anffas a New York. Il progetto "Spiazzati" protagonista all’Onu

Una ricca delegazione di Anffas Macerata è da poco rientrata da New York dove ha partecipato, da martedì a giovedì scorso, alla 18esima sessione della Conferenza degli Stati Parti della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità (COSP 18) e ha presentato l’esperienza di inclusione lavorativa del progetto "Schizzati" che ha coinvolto in prima persona Antonio e Niccolò, due ragazzi che fanno parte del progetto stesso. "Rappresentare il nostro Paese in quella che è la massima sede della Crpd (Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità) è stato un onore ma anche una fortissima responsabilità", ha commentato il presidente Anffas Macerata, Marco Scarponi, che ha ringraziato vivamente il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli per l’invito ad essere presenti a New York. Locatelli era venuta nella sede Anffas di Macerata lo scorso giugno per presentare la nuova legge sui diritti delle persone con disabilità (decreto legislativo 62/2024 che ha introdotto il "Progetto di vita" entrato in vigore esattamente un anno fa). La delegazione maceratese Anffas negli Stati Uniti era composta, oltre che dal presidente Scarponi, dal vicepresidente Mario Sperandini, dall’operatrice responsabile del progetto "Schizzati" Scilla Sticchi, da Niccolò Bellagamba e Antonio Fermanelli, ragazzi che fanno parte del progetto "Schizzati" e che, insieme con le loro famiglie, hanno vissuto un’esperienza forte, coinvolgente e indimenticabile. L’Anffas presente all’Onu anche con la delegazione nazionale non può che essere orgogliosa e soddisfatta di questo evento che sottolinea il riconoscimento per il lavoro e l’impegno di decenni di attività allo scopo di tutelare e promuovere i diritti delle persone con disabilità e i loro familiari.