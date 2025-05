L’Anffas vola al G7 di New York: "Raccontiamo la nostra realtà"

"Quando ci è stato recapitato l’invito, a firma del Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, a partecipare alla Conferenza Mondiale sui diritti delle persone con disabilità che si terrà a New York dal 10 al 12 giugno - racconta il presidente Anffas Macerata, Marco Scarponi - devo dire che l’emozione è stata forte".

In cosa consisterà il vostro intervento?

"Ci è stato chiesto di spiegare come la nostra Associazione porti avanti il tema della valorizzazione delle persone con disabilità e i progetti che abbiamo sviluppato e che stiamo sviluppando".

Quando si terrà la vostra testimonianza?

"La conferenza si terrà dal 10 al 12 giugno - continua Scarponi - e noi interverremo ed esporremo le attività del nostro laboratorio durante la mattinata dell’11 giugno".

In quanti partirete?

"La nostra delegazione per il Palazzo dei Congressi Onu è formata da 5 persone: il presidente nazionale Anffas Roberto Speziale, il vice presidente Anffas Macerata Mario Sperandini, l’educatrice e responsabile del progetto "Schizzati" Scilla Sticchi, due ragazzi che fanno parte del progetto stesso che sono Niccolò Bellagamba e Antonio Fermanelli e me. Ci saranno anche altre persone accompagnatrici, fuori dalla delegazione vera e propria".

Come si sentono i due ragazzi che rappresenteranno Anffas Macerata?

"Sono molto emozionati e felici. Loro fanno il tirocinio di inclusione nella cooperativa di Anffas, lavorano tutti i giorni nei laboratori artistici e nello specifico si occupano del progetto "Schizzati" all’interno del quale vengono creati oggetti e capi di abbigliamento. Ciò che realizzano è in vendita nel negozio Tuttincluso di Macerata, in corso Matteotti, 20".

L’onorevole Alessandra Locatelli conosce bene la vostra realtà?

"Sì, abbiamo avuto il piacere di ospitarla nella nostra sede di Macerata un anno fa per presentare la nuova legge sui diritti delle persone con disabilità, il decreto legislativo 62/2014 che ha introdotto il "Progetto di via", che è entrata in vigore a giugno scorso e che vede Macerata tra le province pilota".

Poi vi siete incontrati anche una seconda volta?

"Siamo stati invitati al G7 Inclusione e Disabilità - conclude Scarponi - che si è tenuto in Umbria dell’ottobre scorso. Anche quella è stata un’esperienza importante per i nostri ragazzi. Un riconoscimento dei nostri quasi 60 anni (58 per la precisione;ndr) di attività".

Paola Olmi