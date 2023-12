L’anno nuovo accolto con la musica di ’Quelli che... non solo Gospel’

Lunedì primo gennaio, alle 17, il teatro Vaccaj di Tolentino si aprirà alla città per salutare l’arrivo del nuovo anno con le magiche atmosfere dei canti gospel (e non solo). Il concerto, organizzato da Compagnia della Rancia, vedrà sul palco uno dei principali cori marchigiani "Quelli che… non solo Gospel". "Presente da oltre dieci anni sulla scena musicale del centro Italia, il gruppo ha da sempre la missione, portata avanti con passione, di divertirsi, divertire e riuscire a creare con il pubblico una speciale intesa, regalando a fine concerto una sensazione di calore e serenità da portare con sé a casa - spiega l’organizzazione -. Il ricco repertorio riesce così a coinvolgere il pubblico di ogni età". Biglietti: 15 euro; sono in vendita su vivaticket.com, nelle prevendite del circuito Amat e al botteghino del teatro aperto il 29 e 30 dicembre, dalle 18 alle 20, e il giorno di rappresentazione dalle 16 (info@teatrovaccaj.it - 0733 960059).