L’anno nuovo porta altri rincari: "Conto da mille euro a famiglia"

Stangata in arrivo per le famiglie: il 2024 infatti si annuncia come un altro anno di rincari. "Qualcuno dice che ci sarà una diminuzione dei costi dell’energia elettrica a partire dall’inizio dell’anno – spiega Lorenzo Longo, presidente provinciale della Federconsumatori –, ma in realtà abbiamo calcolato che la spesa sarà di 684 euro all’anno, per una famiglia media, e solo per l’elettricità".

Meno dell’anno passato, ma comunque sempre tanto. "Inoltre, per quanto riguarda il gas, da gennaio finirà il mercato tutelato, e questa cosa genererà aumenti per chi entrerà nel mercato libero. Oltre a questo, sappiamo che il Governo ha deciso di non prorogare la tariffa agevolata per l’Iva, cioè lo sconto su questa imposta, e sugli oneri di sistema. E tutto questo immaginiamo che non potrà che portare ulteriori aumenti sulla spesa dei generi alimentari, sulle assicurazioni. Nel complesso, abbiamo calcolato che si tratterà di un amento di 1.011,26 euro a famiglia all’anno, per effetto dei piccoli aumenti che si registreranno in ogni voce della spesa domestica". Nello specifico, nell’alimentazione si parla di un aumento del 4,7 per cento, nelle assicurazioni auto del 5 per cento, per le tariffe autostradali del 3 per cento, per la Tari del 4 per cento. E ancora, luce e gas aumenteranno del 6,9 per cento, mense e libri scolastici del 2,2 per cento, le prestazioni sanitarie del 2,3 per cento, la ristorazione del 3 per cento.

Resta poi la variabile dei prezzi per il carburante, sui quali ora c’è una lieve flessione, ma che sono sempre soggetti ad eventi imprevedibili. Per arginare gli effetti della stangata sulle famiglie, Federconsumatori chiede al governo una serie di misure. "Da tempo – sostiene Longo – sollecitiamo misure sanzionatorie di controllo sugli aumenti. Per quanto riguarda i carburanti, spingiamo per eliminare l’Iva sulle accise, in pratica una tassa sulla tassa che paghiamo da anni, e poi di ricavare le risorse necessarie da chi in questi anni ha beneficiato dei rincari, tassando gli extraprofitti e destinando il ricavato alle famiglie meno abbienti. Inoltre, chiediamo una lotta vera all’evasione e all’elusione fiscale, anche in questo caso per reperire le risorse con cui aiutare chi vive maggiori difficoltà".