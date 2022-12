L’anno si apre con il botto: concerto al teatro Piermarini

Con un folto pubblico di pubblico in sala, si è chiuso l’anno 2022 del Teatro Piermarini. Il tradizionale appuntamento con il gospel di Santo Stefano ha infatti avuto come ospite il gruppo Gospel Times, nato nel 2005 con l’intento di condividere la musica gospel in un viaggio attraverso sapori e atmosfere dalle mille sfumature, grazie alle differenti esperienze artistiche dei componenti, professionisti appassionati che permettono un fondersi di colori dalla coinvolgente personalità. Tanti gli applausi per l’esibizione del gruppo composto da voci statunitensi e inglesi straordinarie, a cominciare dalla leader Joyce E. Yuille, al soul di Kenn Bailey, fino alla bravissima di Julia St. Louis ed alla straordinaria voce di Josie St Aimee. Al pianoforte in occasione della serata il celebre pianista Michele Bonivento.

Ma l’anno si riapre subito con il botto. Infatti, il prossimo appuntamento sarà il primo gennaio alle 21.15, al Teatro Piermarini, con il tradizionale concerto di Capodanno della banda musicale "Pacifico Veschi", con i musicisti del gruppo matelicese diretti dal maestro Gabriele Bartoloni per un’esibizione che ogni anno raduna tanta gente all’ascolto. L’ingresso sarà ad offerta libera, mentre è consigliata la prenotazione al numero telefonico 347.6883010.

m. p.