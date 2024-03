L’Annunciazione di Lorenzo Lotto tanto cara a Roberto Benigni

L’attore, regista e premio Oscar Roberto Benigni è stato a Roma, alle Scuderie del Quirinale, rimase incantato davanti al quadro "L’Annunciazione" di Lorenzo Lotto, normalmente esposto al Museo civico di Villa Colloredo Mels a Recanati. Era il marzo del 2011 e il Quirinale allestì una mostra delle opere del pittore veneto, che ha lavorato molto proprio nel territorio recanatese, chiedendo in prestito a Recanati tre suoi capolavori: l’Annunciazione, il Polittico e la Trasfigurazione. Benigni, nel febbraio scorso, era all’Università Notre Dame di Roma, dove ha ricevuto la laurea honoris causa, e lì, nella prolusione pronunciata, ha parlato di "tre Madonne della mia vita". Il primo ricordo è dedicato alla "Madonna del Parto" di Piero della Francesca. Il secondo lo ha riservato proprio a Lorenzo Lotto e a quel quadro quando l’Angelo annuncia a Maria il suo futuro: "Un quadro memorabile. Il suo sì all’Annunciazione ha cambiato il mondo: quel sì non è scontato, non è banale, è sofferto, ci ha pensato e Dio dietro a Lei, con le mani in preghiera, sembra che si tuffi su di Lei, non vede l’ora che Lei gli dica sì! È anche ironico, con la Madonna che volta le spalle al Signore". Il terzo quadro caro a Benigni è la "Madonna Sistina" di Raffaello.