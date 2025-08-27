L’annuncio della senatrice Leonardi: "Un milione per Scossicci"

Un milione di euro in arrivo per la difesa della costa di Scossicci e la promessa, in caso di rielezione della giunta regionale uscente, di stanziare altre risorse per il litorale nord di Porto Recanati. È emerso nell’incontro di lunedì tra il comitato Viva Scossicci, l’Associazione balneari Porto Recanati e il governatore Francesco Acquaroli, candidato per il secondo mandato.

Comitato e balneari hanno chiesto un impegno su tre fronti: il reperimento di nuove risorse per la protezione della costa, l’introduzione di incentivi e procedure agevolate per l’apertura di nuove attività e la creazione di un tavolo permanente con tutti i soggetti interessati al rilancio di Scossicci. "Ritengo essenziale fare squadra, coinvolgendo tutti – ha dichiarato il governatore Acquaroli –, affinché si lavori insieme per valorizzare un territorio che possiede un patrimonio turistico, balneare, culturale e religioso di straordinaria importanza. Mi impegno a garantire la continuità delle opere di difesa della costa di Porto Recanati assicurando nuove risorse già nei prossimi due anni". "In aggiunta ai nove milioni già stanziati – ha aggiunto la senatrice di Fdi Elena Leonardi –, la Regione ha individuato un ulteriore milione di euro. Abbiamo avviato un percorso che vogliamo continuare a portare avanti".

"Siamo contenti – hanno poi commentato le presidentesse di Viva Scossicci Anna Maria Morsucci e Luciana Gattari – di aver trovato una visione per il territorio". Dello stesso avviso il presidente dell’Associazione balneari, Diego Scalabroni.