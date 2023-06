L’annuncio di Ferretti "Il Comune non mi vuole? Porterò i miei bozzetti in mostra a New York"

di Chiara Gabrielli

"Ho parlato con gli amministratori, ma sono rimasti sul vago. Non si capisce cosa vogliano fare. Non è vero che mancano gli spazi, è la volontà che manca. Io, più che mettermi a disposizione, più che dire che sono pronto a trasmettere il mio lavoro, non so che fare. A questo punto, non dipende da me". Parola del maceratese Dante Ferretti: 80 anni, tre volte premio Oscar, si arrende alla "indecisione di sindaco e assessore" rispetto al progetto a lui intitolato e condiviso da maggioranza e opposizione, per una volta unanimi nel trovare l’accordo. Se tutti vogliono lo spazio espositivo, il museo diffuso e il polo di alta formazione di scenografia, costumi e cinema in collaborazione con lo Sferisterio, l’assessore alla cultura Katiuscia Cassetta si dice contraria al progetto che considera privo di concretezza. "Se ne parla da tantissimo tempo – commenta Ferretti –, ma non succede niente. Basterebbe tirare fuori i soldi, organizzarsi per i fondi". Il premio Oscar rincara la dose: "Ho realizzato quasi 200 bozzetti, vi è racchiuso il mio lavoro, la mia vita. Dentro c’è naturalmente anche un po’ di Macerata. Mi sarebbe piaciuto allestire una mostra per esporli a Macerata, il Comune era interessato, si era parlato del cinema Corso e di altri due o tre posti, ma poi non si è fatto più nulla. Allora, sapete dove farò la mostra? Al Moma di New York, dove sono apprezzato, idem a Los Angeles, Washington e potrei continuare. C’è una possibilità anche con Ancona. Sono richiesto ovunque nel mondo, ma non a Macerata. È proprio vero che nessuno è profeta in patria". Confartigianato si è dichiarata pronta a contribuire per il progetto Ferretti. "Dovrebbe esserci qualcuno che prenda in mano la situazione, qualcuno con la capacità di coordinare e unire – il pensiero di Giorgio Menichelli, segretario di Confartigianato Macerata –. Un ruolo che potrebbe ricoprire il sindaco o il rettore. Il mio non vuole essere un attacco a Parcaroli, però deve esserci una presa di coscienza, il progetto va portato avanti assolutamente perché è nell’interesse di tutti. Abbiamo mandato una nota al sindaco per dire che siamo pronti a fare la nostra parte. Serve un confronto, tra tutti". Scendendo nel concreto, "immaginiamo un falegname o a chi si occupa di impiantistica mentre realizza delle scenografie – prosegue Menichelli –, una cosa così può essere da richiamo per molti giovani". L’appello: "Ferretti è un grande artigiano, le conoscenze che ha non si trovano nei libri, lui le ha in testa e nelle mani, ed è un patrimonio, di relazioni e di umanità, che non dobbiamo disperdere. Non so se ci si è resi conto della portata del progetto, tramite cui si può proporre e vendere in tutto il mondo le nostre eccellenze. Abbiamo bisogno di Ferretti e non riesco a capire perché qualcuno ha ancora qualche dubbio. Sarebbe anche un mezzo per il rilancio del centro storico. Il capoluogo di provincia, dove Ferretti ha le sue radici, non può restare fuori". Martedì se ne discuterà in Consiglio. "Ho sempre appoggiato il progetto – sottolinea Sabrina De Padova (lista civica Parcaroli) –, chiedendo spesso agli assessori della commissione cultura condivisione e confronto e non una semplice passerella dei loro eventi già decisi. Sono entusiasta che questo progetto finalmente riceva l’appoggio di tutta la maggioranza e minoranza. Merita uno spazio espositivo che lo ricordi per sempre, anche come forte richiamo turistico. È un artista di fama mondiale. Macerata caput Mundi, come ha sostenuto sempre il nostro sindaco". Ribadisce che è un progetto importantissimo sia per l’università che per la Confartigianato, "non è possibile andare controcorrente e contro natura, Ferretti è il nostro vanto. Penso che l’assessora Cassetta sbagli a pensare che la cultura debba guardare al futuro perché la cultura è storia e la storia insegna e perché Ferretti è passato, presente e futuro. Da questo odg potrebbe partire un insegnamento ai ragazzi: non bisogna mai smettere di sognare e si deve continuare a lottare".