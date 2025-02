L’annuncio truffa per l’affitto. Caparra prima di vedere la casa, ma l’inquilino non abbocca

Attenzione agli annunci immobiliari: a volte possono essere uno dei tanti trucchi usati dai truffatori. A mettere in guardia i concittadini è un maceratese, alle prese con la ricerca di una casa. "Tra i tanti annunci che si leggono pubblicati nei vari siti internet specializzati, ero rimasto colpito da uno che sembrava davvero allettante: si trattava di un piccolo appartamento per 400 euro al mese, addirittura con le spese comprese. Un’offerta incredibile, tra le tantissime molto più costose che ci sono a Macerata. Subito mi sono messo in contatto con il numero indicato nell’annuncio. Mi ha risposto una donna, che mi ha spiegato di essersi trasferita lontano dalle Marche per seguire il marito, e dunque di aver lasciato libera quella casa a Macerata. Mi ha confermato il canone e il fatto che le spese fossero comprese. Poi mi ha proposto un appuntamento per vedere l’appartamento". Fin qui, a parte il prezzo, tutto normale. "Il campanello d’allarme è suonato quando la proprietaria mi ha chiesto due mesi di caparra anticipata. Ha sostenuto di essere già tornata in città per far vedere casa a una persona, che però poi non l’aveva presa, e non voleva più spendere soldi se non c’era un reale interesse. Per dimostrarle questo mio reale interesse, dovevo fare subito un vaglia con due mensilità, 800 euro. Ha assicurato che avrebbe incassato la somma solo se io avessi deciso di prendere l’appartamento". Insospettito, il maceratese ha fatto qualche ricerca, scoprendo che una persona con il nome della presunta proprietaria era stata già segnalata in alcuni siti, e dopo aver mostrato la richiesta a un avvocato ha evitato di inviare la somma, che probabilmente non avrebbe visto più.