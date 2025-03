L’Annunziata celebra i 900 anni. Via alla festa, finale con Jo Squillo

Che la festa abbia inizio. In attesa che il lungo e dettagliato programma per i 900 anni sia svelato, a Montecosaro il tradizionale appuntamento della festa dell’Annunziata avrà inizio domani, con il finale di domenica 30 dedicato alla fiera e al concerto di Jo Squillo. "Il 1125 è l’anno di consacrazione e costruzione della chiesa dell’Annunziata, come riportato nella stessa basilica. Vogliamo partire da lì. Festeggeremo i 900 anni con varie iniziative per tutto l’anno, siamo partiti con l’idea dei fiori di carta da porre fuori dalle abitazioni, ma il programma deve ancora essere ultimato. Sarà presentato prossimamente. Intanto eccoci di nuovo a celebrare una festa molto sentita e partecipata, che ogni anno ci permette di ritrovarci" ha detto la sindaca Lorella Cardinali durante la presentazione di ieri mattina, svelando poi che in questi giorni, sempre al parco dell’Annunziata, sarà installata una scritta luminosa "Annunziata 900".

Da domani a lunedì via con il triduo in preparazione alla festa dell’Annunziata (18.30). Sempre domani, spazio al concerto "Luce di speranza sulla scia di Maria" con lo spettacolo musicale di "Divinaluce". Sarà poi un martedì di messe, alle 19 con l’arcivescovo Rocco Pennacchio, mentre alle 21 si terrà la processione con il simulacro dell’Annunziata e il complesso bandistico Gioventù dell’Annunziata. Alle 22 lo spettacolo pirotecnico. Il gran finale, domenica 30 marz. Alle 9, dal centro storico partirà la processione che raggiungerà l’Annunziata. La fiera, invece, sarà attiva dalle 8 con un centinaio di bancarelle attorno all’anello dell’Annunziata. Dalle 16 intrattenimento con "A tutta mania" anni 80/90/2000 con Jo Squillo. Alla presentazione di ieri c’erano anche don Gionni Parmigiani, don Lauro Marinelli, Giuliano Massaccesi e Gino Pierangeli del Comitato festeggiamenti.

Francesco Rossetti