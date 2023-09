L’Anpi cambia sede: sarà nella palazzina studenti-anziani

Trasloca la sede dell’Anpi di Civitanova, che dalla centrale via Buozzi si sposta nel quartiere sud, all’interno della palazzina ‘studenti-anziani’ di via Mandela. Una necessità dettata dai lavori previsti nella struttura del comparto Trieste, alle spalle di Palazzo Sforza, e i locali occupati dall’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia si trovano proprio in quel contesto, al piano terra. A breve dovranno essere sgomberati, lasciati liberi proprio per consentire l’intervento edilizio di riqualificazione e di recupero dell’immobile. L’alternativa è stata individuata in locali al primo piano della residenza mista ‘studenti-anziani’ e che verranno concessi dall’amministrazione comunale in uso temporaneo. Si tratta di 54 metri quadrati, destinati alla nuova sede dell’Anpi, con una convenzione della durata di un anno e con possibilità di rinnovo. L’assegnazione dei locali avverrà a titolo gratuito.