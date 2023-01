L’Anpi organizza una serata al cinema

In occasione della Giornata della Memoria, l’Anpi sezione di Corridonia "Sesto Luciani", con il patrocinio e il contributo dell’amministrazione comunale, organizzerà per questa sera (alle 20.45) al cinema Multiplex 2000 di Macerata una proiezione gratuita del film: "Hometown: la strada dei ricordi" di Mateusz Kuda e Anna Kokoszka-Romer. Il tema della pellicola è incentrato su una storia che rappresenta degli uomini diversi ma dal cammino simile: due amici che si ritrovano sulle strade della loro città natale Cracovia, trovandola però differente da come l’avevano lasciata. Roman Polanski e Ryszard Horowitz passeggiano per le strade, raccontando e mostrando con il sorriso ciò che è di per sé indicibile e non rappresentabile: ovvero l’odio razziale, la progressiva segregazione, la persecuzione, la schedatura, la lacerazione degli affetti e la condanna a morte mascherata da opportunità di lavoro. Durante il loro lungo dialogo ripercorrono episodi dalla tragicità lacerante, tra cui i rastrellamenti e le deportazioni della comunità ebraica polacca vissuti nel corso della Seconda Guerra Mondiale. In questo quadro ciò che colpisce sono gli stati d’animo di Polanski e Horowitz, quali nel raccontare ridono tantissimo, opponendo senso del paradosso umoristico, dell’oblio e fatalismo ad un più prevedibile atteggiamento vittimista.