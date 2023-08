L’Anpi ricorda Crudeli "Compagno da sempre"

"Come presidente Anpi, ricordo Raffae’, un compagno da sempre. L’ultima volta che ci siamo incontrati mi chiese la tessera dell’Anpi, era anche l’occasione di mandare i miei saluti alla mamma Silvana che abbraccio con tutta la forza. L’associazione dei partigiani di Tolentino si stringe al dolore della famiglia. Ciao Raffaele, che la terra ti sia lieve". Questo il messaggio di Lanfranco Minnozzi, presidente Anpi Tolentino, per il 65enne Raffaele Crudeli trovato domenica in avanzato stato di decomposizione nel suo appartamento, in via Damiani, il vicoletto vicino piazza Martiri di Montalto, in pieno centro. Era morto da diversi giorni, dopo aver accusato un malore. Oggi alle 8.45, nella chiesa di San Giacomo sarà celebrata una messa in ricordo. In questi giorni sono continuati ad arrivare messaggi di affetto per Raffaele, un bravo batterista e portiere della casa di riposo di Tolentino da poco in pensione. Dopo un periodo di ferie, era andato in pensione dal primo agosto. In passato aveva aperto con la moglie prima un negozietto e poi la Bottega dell’Artigiano, di bigiotteria e accessori. Da ragazzo aveva fatto parte di un gruppo musicale e tuttora era un grande appassionato di testi e note. "Raffa resterà con noi", è il pensiero degli amici.