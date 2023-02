L’Anpi ricorda la famiglia ebrea Behar, ospite in città per un mese

Momenti di profonda commozione, domenica mattina, in piazza della Stazione a Porto Potenza, dove l’Anpi sezione "Cutini e Scipioni" ha ricordato la storia della famiglia ebrea Behar che sostò in città per meno di un mese, prima di essere deportata nei campi di concentramento di Macerata e poi ad Auschwitz. Questa è stata l’iniziativa, intitolata "Erna e gli altri-La Shoah a Potenza Picena", organizzata in occasione del Giorno della Memoria. A esordire il presidente dell’Anpi locale, Luca Manzi, che ha sottolineato come il lavoro di ricerca storica sia iniziato dopo la lettura di alcuni articoli da parte di Paolo Onofri, e anche con il prezioso aiuto di Roberto Domenichini (direttore dell’Archivio di Stato di Pesaro). Inoltre ha ricordato che si tratta solo di un lavoro provvisorio, perché l’obiettivo è di far luce, in modo più ampio, su tutti gli ebrei che vissero a Porto Potenza alla fine degli anni ‘43. Per l’amministrazione comunale, erano presenti il presidente del Consiglio comunale Mirco Braconi e il vicesindaco Giulio Casciotti. Quest’ultimo ha rimarcato l’importanza della memoria, di come sia importante non cancellare gli orrori del passato, proponendo poi di dedicare (all’interno della piazza) un largo in onore di questa famiglia. Poi la parola è passata a Roberto Marconi, del direttivo dell’Anpi, che ha svolto un breve excursus storico per contestualizzare il periodo delle leggi razziali, che portarono gli ebrei alla persecuzione. Le ricerche, ha concluso Marconi, si sono dispiegate prevalentemente negli archivi storici tra Trieste, Fossoli e Macerata, partendo da quello di Potenza Picena. Ma il clou della mattinata è stato con Cinzia Canale, Alessandra Bambozzi e Igor Bartolacci, sempre del direttivo dell’Anpi: hanno messo in scena una drammatizzazione a tema, dando voce alla protagonista Erna e ai suoi congiunti che avevano vissuto accanto all’appartamento di Lina, futura moglie del grande poeta Umberto Saba.