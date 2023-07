L’Anpi ricorda Secondo Guidarelli, ucciso dai nazisti

Venerdì Civitanova ha voluto ricordare – tramite una piccola, ma toccante cerimonia promossa dall‘Anpi – il civitanovese Secondo Guidarelli (figura studiata da Amedeo Regini) al quale la città ha già dedicato una via, una traversa di Martiri di Belfiore. Guidarelli venne fucilato dai nazisti a Sassoferrato, davanti alla moglie e alla figlia Maria Grazia di 4 anni, nel suo paese natale nel quale era riparato come "sfollato", dopo che i bombardamenti su Civitanova per il passaggio del fronte gli avevano distrutto la propria casa in corso Vittorio Emanuele. Un destino "doppiamente amaro" per un uomo buono e mite, che dopo essere stato emigrato in Germania aveva fatto il ferroviere a Civitanova. Nella prima guerra mondiale si era salvato per miracolo. La figlia Maria Grazia, che vive a Macerata, dopo essere vissuta a Roma – ha compiuto da pochi giorni 84 anni – ha partecipato al ricordo in piazza Gramsci, dove due anni fa ha piantato un ulivo in ricordo del papà, le cui ceneri riposano nel cimitero di Porto Civitanova, in un monumento dell‘Anpi assieme ad altri partigiani. "Ho visto morire mio papà davanti a miei occhi, trapassato da una pallottola da una parte della spalla all‘altra. I tedeschi poi si sono scusati con mamma dicendo che c’era stato uno scambio di persona. Per questo ho piantato ulivi in segno di pace, ogni dove, anche in Australia, dove ho parenti, perché la pace prevalga nel cuore della nostra gente".

Ennio Ercoli