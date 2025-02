L’ansia degli allevatori: "La chiusura è un danno per tutta la filiera"

"Quello di Villa Potenza è l’unico mattatoio su un territorio così grande. Venivano qui anche allevatori da fuori provincia. Ora bisognerà andare a Teramo o Faenza". A parlare è Renzo Turchi, allevatore nella zona del San Vicino (San Severino). Lui vende i vitelli piccoli, quindi non va direttamente al mattatoio, ma risente ugualmente di questa chiusura perché fa parte della stessa filiera. Altri allevatori potrebbero non acquistare più da lui se decidessero di non fare chilometri e chilometri. "Oltre al costo eccessivo per il trasporto – prosegue Turchi –, un conto per gli animali è fare 20 chilometri, un altro è farne 150, la qualità cambia. Speriamo quindi arrivi presto qualcuno a rilevare l’attività di Villa Potenza. Oppure che la politica si metta una mano sulla coscienza e intervenga. Tutta la provincia dipende da questo impianto". Neanche le sorelle Sonia e Stefania Girolami di Pieve Torina, che lavorano sulla linea vacca-vitello, portano a macellare gli animali. Ma la chiusura sarà un disagio pure per loro. Stesso problema per la società di Enrico e Elisa Orpello. "Trasportare un vitello per tanti chilometri – dice Sonia – incide sulla qualità della carne. Ci auguriamo almeno che apra il mattatoio di Camerino, chiuso dal terremoto 2016 e senza gestore. Da quello che sappiamo, Comune e università dovrebbero essersi messi in moto. Ma per la sua dimensione, potrebbe coprire solo le esigenze dell’Alto Maceratese".